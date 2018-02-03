Российский боксёр Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

Россиянин Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в легчайшем весе.

Алоян в десятираундовом поединке победил никарагуанца Александра Эспиносу раздельным решением судей — 96:95, 94:96, 96:94.

Алоян одержал четвёртую победу в четырёх боях на профессиональном ринге. Эспиноса потерпел первое поражение в карьере при 15 победах (семь — нокаутом) и двух ничьих.

Ранее боксёрский менеджер Владимир Хрюнов вспомнил спорные поражения Сергея Ковалёва от американца Андре Уорда и заявил, что российский спортсмен в США попал под мощное давление.