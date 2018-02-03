Хрюнов: по Ковалёву прошлась американская машина

Известный боксёрский менеджер Владимир Хрюнов вспомнил спорные поражения Сергея Ковалёва от американца Андре Уорда и заявил, что российский спортсмен в США попал под мощное давление.

«По Сергею прошлась американская машина. Они вовлекли его в занятия «трештокингом», которое сильно сказалось на его психологическом состоянии. Он не из тех людей, кто много говорит, а потом делает. Ковалёв по натуре другой. Необходимо понимать, какая сильная бизнес-индустрия противостояла ему, а рядом не оказалось человека, который смог бы ему помочь. Ему противостояла бизнес-индустрия, которой понадобилась такая жертва, как Сергей. Они своё дело сделали», — рассказал Хрюнов в интервью RT.

Ранее Хрюнов назвал фашистскими методы, применяемые к России в спорте.