Главный тренер «Милана» Гаттузо сравнил свою команду с Брэдом Питтом

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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сравнил свою команду с американским актёром Брэдом Питтом.
Главный тренер «Милана» Гаттузо сравнил свою команду с Брэдом Питтом
  • Дженнаро Гаттузо
  • globallookpress.com
  • © Matteo Gribaudi

«Мы не должны забывать, что люди говорили о нас только шесть недель назад, иначе мы будем регрессировать. Мы теперь не Брэд Питт — мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я с тёмными кругами под глазами и бородой», — цитирует Гаттузо Football Italia.

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