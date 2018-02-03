Главный тренер «Милана» Гаттузо сравнил свою команду с Брэдом Питтом

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сравнил свою команду с американским актёром Брэдом Питтом.

«Мы не должны забывать, что люди говорили о нас только шесть недель назад, иначе мы будем регрессировать. Мы теперь не Брэд Питт — мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я с тёмными кругами под глазами и бородой», — цитирует Гаттузо Football Italia.