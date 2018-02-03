СМИ: Представители МОК пытались воздействовать на суд Швейцарии во время слушаний по делам российских спортсменов

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Стали известны подробности слушаний по делам российских спортсменов в гражданском суде Швейцарии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, представители Международного олимпийского комитета (МОК) пытались воздействовать на суд и не ответили ни на один вопрос.

В настоящий момент швейцарский суд ждёт комментария от МОК, почему чистые спортсмены, которые ранее были уличены в применении допинга и уже отбыли наказание, не могут принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что швейцарский суд ещё не вынес решения по апелляциям российских спортсменов.

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