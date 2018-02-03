Скончался тренер «Крыльев Советов» Владимир Шкреба

Тренер-методист Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» Владимир Шкреба скончался в возрасте 58 лет.

Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.

Смерть наступила после длительной болезни.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Вся футбольная семья «Крыльев Советов» скорбит вместе с вами», — написано в сообщении.

Ранее стало известно, что умер бывший вокалист The Temptations Деннис Эдвардс.