Скончался тренер «Крыльев Советов» Владимир Шкреба
Тренер-методист Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» Владимир Шкреба скончался в возрасте 58 лет.
- Владимир Шкреба
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Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.
Смерть наступила после длительной болезни.
«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Вся футбольная семья «Крыльев Советов» скорбит вместе с вами», — написано в сообщении.
Ранее стало известно, что умер бывший вокалист The Temptations Деннис Эдвардс.
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