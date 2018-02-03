Скончался тренер «Крыльев Советов» Владимир Шкреба

Короткая ссылка
Тренер-методист Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» Владимир Шкреба скончался в возрасте 58 лет.
Скончался тренер «Крыльев Советов» Владимир Шкреба

Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.

Смерть наступила после длительной болезни.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Вся футбольная семья «Крыльев Советов» скорбит вместе с вами», — написано в сообщении.

Ранее стало известно, что умер бывший вокалист The Temptations Деннис Эдвардс.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru