«Барселона» ведёт переговоры о создании мультфильма

Известная студия Pixar может выпустить мультфильм, в котором главным героем будет футбольная команда «Барселона».

Об этом сообщает La Jugada Financiera со ссылкой на ведущего Rac1 Рокко Штайнхаузера.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о создании проекта. Информации о деталях фильма и возможном сюжете пока нет.

«Барселона» с помощью этого шага надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве.

Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил многомиллионное предложение о съёмках фильма про внутрикомандную жизнь.