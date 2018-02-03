«Барселона» ведёт переговоры о создании мультфильма
Известная студия Pixar может выпустить мультфильм, в котором главным героем будет футбольная команда «Барселона».
Об этом сообщает La Jugada Financiera со ссылкой на ведущего Rac1 Рокко Штайнхаузера.
В настоящий момент стороны ведут переговоры о создании проекта. Информации о деталях фильма и возможном сюжете пока нет.
«Барселона» с помощью этого шага надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве.
Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил многомиллионное предложение о съёмках фильма про внутрикомандную жизнь.
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