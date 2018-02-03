Команда Германии в восьмой раз стала обладателем Кубка наций на Гонке чемпионов

Команда Германии в составе чемпиона DTM Рене Раста и победителя чемпионата по гонкам на выносливость (WEC) Тимо Бернхардта одержала победу в Кубке наций на традиционной Гонке чемпионов, проходящей в нынешнем году в Саудовской Аравии.

В финальном заезде Раст и Бернхард одержали победу над титулованным бразильцем Элио Кастроневесом и колумбийцем Хуаном-Пабло Монтойей, представляющими команду Латинской Америки. #TeamGermany = 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Congratulations to @Timo_Bernhard and @ReneRastRacing on winning the ROC Nations up at #ROCRiyadh! pic.twitter.com/MbeQtO2nsy — #ROCRiyadh (@RaceOfChampions) 2 февраля 2018 г. Для немецких гонщиков эта победа в Кубке наций на Гонке чемпионов стала восьмой. Шесть побед подряд из восьми одержали Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель. В 2017 году Феттель после травмы Паскаля Верляйна выиграл Кубок наций в одиночку. За победу в личном зачёте Гонки чемпионов пилоты посоревнуются 3 февраля. Ранее сообщалось, что Ники Лауда раскритиковал решение руководства «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз.