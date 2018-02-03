Команда Германии в восьмой раз стала обладателем Кубка наций на Гонке чемпионов
В финальном заезде Раст и Бернхард одержали победу над титулованным бразильцем Элио Кастроневесом и колумбийцем Хуаном-Пабло Монтойей, представляющими команду Латинской Америки.
#TeamGermany = 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— #ROCRiyadh (@RaceOfChampions) 2 февраля 2018 г.
Congratulations to @Timo_Bernhard and @ReneRastRacing on winning the ROC Nations up at #ROCRiyadh! pic.twitter.com/MbeQtO2nsy
Для немецких гонщиков эта победа в Кубке наций на Гонке чемпионов стала восьмой. Шесть побед подряд из восьми одержали Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель. В 2017 году Феттель после травмы Паскаля Верляйна выиграл Кубок наций в одиночку.
За победу в личном зачёте Гонки чемпионов пилоты посоревнуются 3 февраля.
Ранее сообщалось, что Ники Лауда раскритиковал решение руководства «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз.