Команда Германии в восьмой раз стала обладателем Кубка наций на Гонке чемпионов

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Команда Германии в составе чемпиона DTM Рене Раста и победителя чемпионата по гонкам на выносливость (WEC) Тимо Бернхардта одержала победу в Кубке наций на традиционной Гонке чемпионов, проходящей в нынешнем году в Саудовской Аравии.

В финальном заезде Раст и Бернхард одержали победу над титулованным бразильцем Элио Кастроневесом и колумбийцем Хуаном-Пабло Монтойей, представляющими команду Латинской Америки.

Для немецких гонщиков эта победа в Кубке наций на Гонке чемпионов стала восьмой. Шесть побед подряд из восьми одержали Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель. В 2017 году Феттель после травмы Паскаля Верляйна выиграл Кубок наций в одиночку.

За победу в личном зачёте Гонки чемпионов пилоты посоревнуются 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Ники Лауда раскритиковал решение руководства «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз.

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