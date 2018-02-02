МПК намерен открыть дела против отдельных российских спортсменов после Паралимпиады-2018

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс сообщил о намерении организации открыть дисциплинарные дела в отношении отдельных российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«В настоящее время мы пытаемся собрать информацию и ожидаем изучения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Маловероятно, что дисциплинарные процедуры начнутся до Паралимпиады»,— приводит слова Спенса Inside The Games.

МПК ясно дал понять, отметил он, что любой спортсмен, фигурировавший в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, а также в данных из Московской антидопинговой лаборатории и других источниках, не будет допущен к соревнованиям в составе команды нейтральных паралимпийских спортсменов.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что российские спортсмены готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев.