Плющенко сообщил, что российские спортсмены готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев
«Сейчас мы готовим письмо, и я попрошу всех спортсменов и тренеров подписать его в поддержку российских паралимпийцев. Чтобы МПК рассмотрел эту историю и включил их в список участников Игр», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Он отметил, что свои подписи под обращением к МПК могут поставить Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Александр Карелин и другие.
«Это трагедия, мы должны держаться вместе, объединиться и поддержать. Наши паралимпийцы — великие люди», — добавил фигурист.
Ранее сообщалось, что исполком Паралимпийского комитета России утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года.