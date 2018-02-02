Плющенко сообщил, что российские спортсмены готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что титулованные российские спортсмены готовят открытое письмо в поддержку российских паралимпийцев, не допущенных к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Сейчас мы готовим письмо, и я попрошу всех спортсменов и тренеров подписать его в поддержку российских паралимпийцев. Чтобы МПК рассмотрел эту историю и включил их в список участников Игр», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что свои подписи под обращением к МПК могут поставить Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Александр Карелин и другие.

«Это трагедия, мы должны держаться вместе, объединиться и поддержать. Наши паралимпийцы — великие люди», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что исполком Паралимпийского комитета России утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года.