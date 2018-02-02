Биатлонист Свендсен считает, что МОК должно быть стыдно за отстранение россиян, оправданных CAS

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен высказал мнение, что Международному олимпийскому комитету (МОК) должно быть стыдно за отстранение российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Я думаю, что МОК должно быть стыдно, что они отстранили российских спортсменов, многие из которых оправданы теперь CAS. Многого мы не знаем, но нет сомнений в том, что у МОК мало доказательств для того, чтобы отстранять российских спортсменов от Игр», — приводит слова Свендсена NRK.

Норвежец отметил, что вся шумиха вокруг МОК и CAS — это не то, что спортсмены хотели бы слышать накануне Олимпиады.

«Все эти разговоры вызывают беспокойство и портят настроение», — добавил он.

Ранее глава IBU назвал вердикт CAS победой для спортсменов, которые были оправданы.