Кураньи ответил на вопрос, какие девушки красивее — русские или немецкие
- Блиц с Кевином Кураньи
— Какие девушки красивее — русские или немецкие?
— Русские.
— Кто круче — Массимо Каррера из «Спартака» или Юрий Сёмин из «Локомотива»?
— Сложно! Но в данный момент Сёмин.
— Оливер Кан или Йенс Леман?
— Тоже сложно! Леман.
— Лионель Месси или Криштиану Роналду?
— Отличные вопросы! Оба.
— Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?
— Чемпионат мира.
Ранее итальянские СМИ назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны по футболу.