Кураньи ответил на вопрос, какие девушки красивее — русские или немецкие

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Бывший футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи в эксклюзивном интервью RT ответил на блицопрос.

  • Блиц с Кевином Кураньи

— Какие девушки красивее — русские или немецкие?

— Русские.

— Кто круче — Массимо Каррера из «Спартака» или Юрий Сёмин из «Локомотива»?

— Сложно! Но в данный момент Сёмин.

— Оливер Кан или Йенс Леман?

— Тоже сложно! Леман.

— Лионель Месси или Криштиану Роналду?

— Отличные вопросы! Оба.

— Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?

—  Чемпионат мира.

Ранее итальянские СМИ назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны по футболу.

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