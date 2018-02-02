Кураньи ответил на вопрос, какие девушки красивее — русские или немецкие

Бывший футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи в эксклюзивном интервью RT ответил на блицопрос.

Блиц с Кевином Кураньи — Какие девушки красивее — русские или немецкие? — Русские. — Кто круче — Массимо Каррера из «Спартака» или Юрий Сёмин из «Локомотива»? — Сложно! Но в данный момент Сёмин. — Оливер Кан или Йенс Леман? — Тоже сложно! Леман. — Лионель Месси или Криштиану Роналду? — Отличные вопросы! Оба. — Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира? — Чемпионат мира. Ранее итальянские СМИ назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны по футболу.