Вылегжанин: правда всегда торжествует

Оправданный Спортивным арбитражным судом (CAS) российский лыжник, трёхкратный призёр Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин рассказал, как узнал об этом решении, и вспомнил, как проходило заседание суда.

«Узнал об этом на тренировке. Катался, когда мне позвонили и сказали, что CAS снял с нас все наложенные МОК санкции. Конечно, состояние в этот момент было очень позитивным. Но у меня сразу же возник вопрос: поеду ли я на Олимпиаду? Очень хочется, чтобы нам разрешили поехать в Пхёнчхан. Хочется побеждать. Адвокаты готовят пакет документов для МОК, чтобы нас допустили до Игр», — отметил Вылегжанин в интервью RT.

Спортсмен также рассказал, как проходили заседания в CAS.

«Не могу сказать, что решение CAS стало для меня праздником или вторым днём рождения. Просто правда всегда торжествует, если ты ничего не нарушал. Мы бились за это. Участвовал в слушаниях, причём выступал последним и не слышал, что говорили другие наши ребята. Знаю, вопросы всем задавались примерно одинаковые. Мне показалось, что отношение к нам было нейтральным. Выслушивали как нашу позицию, так и позицию МОК. Григорий Родченков во время моих слушаний не выступал, была только бумага с его свидетельскими показаниями, ничего конкретного», — добавил Вылегжанин.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение с российских лыжников, оправданных решением CAS.