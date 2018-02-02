Поветкин о Прайсе: поединки с рослыми соперниками — моё слабое место

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Российсикй боксёр-тяжеловес Александр Поветкин дал характеристику своему ближайшему сопернику Дэвиду Прайсу.

«Он высокий соперник, для боя с ним необходимо правильно подготовиться. Поединки с рослыми оппонентами — моё слабое место. Необходимо поработать над проходом на ближнюю дистанцию», — сказал Поветкин в интервью RT.

Россиянин также прокомментировал недавнее поражение Прайса от Кристиана Хаммера и назвал его причину.

«Дэвид не был физически готов к поединку с Хаммером. Он неплохо проводил бой, но очень сильно устал. Отчётливо видно, что он упал не от удара. Возможно, были определённые проблемы в подготовке», — добавил Поветкин.

Ранее боксёр назвал имя своего будущего соперника.

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