Российские лыжницы заняли весь пьедестал в скиатлоне на молодёжном ЧМ

Российские лыжницы заняли весь пьедестал в скиатлоне на молодёжном чемпионате мира, который проходит в швейцарском городе Гомс.

На первом месте расположилась Анастасия Седова, которая преодолела дистанцию 15 км за 44 минуты 3,6 секунды. Второй финишировала Наталья Непряева, отставшая от победительницы на 10,7 секунды. Третьей стала Яна Кирпиченко (+37,2). Ранее сообщалось, что россиянка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU по биатлону.