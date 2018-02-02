Кремлёв рассказал, как Федерация бокса России будет бороться с уходом спортсменов к промоутерам

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как организация намерена бороться с уходом спортсменов к зарубежным промоутерам.

«С 2019 года российские боксёры — члены национальной команды будут находиться под контрактом с Федерацией бокса России. Таким образом, они не смогут подписать контракт с промоутером. Мы призываем другие национальные федерации сделать то же самое. Мы растим боксёров, а потом их отнимают у страны», — сказал Кремлёв во время основной сессии международного боксёрского форума в Сочи.

Ранее глава Международной боксёрской федерации (IBF) выразил надежду, что бокс обгонит футбол по популярности.

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