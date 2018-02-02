Глава IBF надеется, что бокс обгонит футбол по популярности

Президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дерил Пиплз высказал своё отношение к идее открыть международный боксёрский форум в Сочи.

«Идея организовать форум является фантастической. Мы приложим все усилия к тому, чтобы обеспечить развитие спорта. Надеюсь, что через некоторое время бокс обгонит футбол по популярности», — сказал Пиплз.

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, в свою очередь, отметил, что Россия является новым игроком на международной боксёрской арене и данный вид спорта в стране выходит на иной уровень.

Ранее сообщалось, что в Сочи открылась основная сессия международного боксёрского форума.