Глава IBF надеется, что бокс обгонит футбол по популярности
«Идея организовать форум является фантастической. Мы приложим все усилия к тому, чтобы обеспечить развитие спорта. Надеюсь, что через некоторое время бокс обгонит футбол по популярности», — сказал Пиплз.
Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, в свою очередь, отметил, что Россия является новым игроком на международной боксёрской арене и данный вид спорта в стране выходит на иной уровень.
Ранее сообщалось, что в Сочи открылась основная сессия международного боксёрского форума.