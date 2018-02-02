В Сочи открылась основная сессия международного боксёрского форума

В Сочи состоялось открытие основной сессии международного боксёрского форума.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Участниками дискуссионной площадки «Развитие бокса в мире: олимпийского и профессионального» стали президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса, президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дерил Пиплз, и.о. президента Международной ассоциация бокса (AIBA) Франко Фальчинелли, а также чемпион мира по боксу по версии WBC, WBA, IBF и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин.

Ранее сообщалось, что в Сочи состоялось торжественное открытие первого в истории всемирного боксёрского форума.