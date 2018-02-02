Стали известны лауреаты премии «Легенда бокса»

В рамках торжественного открытия Международного боксёрского форума в Сочи была проведена церемония вручения премии «Легенда бокса».

Человеком года был признан исполнительный вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли.

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (WBO) Геннадий Головкин получил награду «Боксёр года». Также он был признан победителем в номинации «Бой года» — за поединок с Саулем Альваресом.

«Событием года» был назван День бокса России, который прошёл 22 июля 2017 года.

«Самым техничным боксёром» стал Хорхе Линарес из Венесуэлы, а «Проектом года» — Всемирная боксёрская суперсерия.

В номинации «Легенда» награда была присуждена Борису Лагутину.

Ранее сообщалось, что в Сочи состоялась торжественная церемония открытия первого в истории всемирного боксёрского форума.