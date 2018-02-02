«Колорадо» выиграл у «Эдмонтона», Задоров отметился голом

«Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Эдмонтона Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Колорадо» Никита Задоров забросил первую шайбу своей команды на 24-минуте.

Помимо него во встрече отличились Самуэль Жирар (28-я минута) и Блейк Комо (40- минута) у победителей, Коннор Макдэвид (30-я и 60-я минута) и Дрейк Каджул (47-я минута) у «Эдмонтона».

В другом матче дня «Сент-Луис» проиграл «Бостону Брюинз», россиянин Владимир Тарасенко оформил результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Вегас» установил рекорд НХЛ по количеству побед команд-новичков.