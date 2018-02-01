Адвокат назвал позицию МОК в отношении российских олимпийцев дискриминацией
«Я видел позицию МОК и не согласен с ней. Мы считаем, что это дискриминация. Если МОК оставит запрет в силе, то мы применим все возможные юридические меры, чтобы он был снят», — заявил Берч RT.
Он отметил, что не видит оснований для того, чтобы МОК смог оспорить решение CAS в высшем судебном органе Швейцарии.
«Напомню, что во время слушаний МОК ни Ричард Макларен, ни Григорий Родченков не выступали свидетелями. Мы же запросили их перекрёстный допрос. Их показания были услышаны, и слова Родченкова имели много несоответствий», — добавил адвокат.
Как Берч заявил ранее, CAS своим решением подтвердил, что МОК несправедливо наказал спортсменов за то, чего они не делали.