Адвокат назвал позицию МОК в отношении российских олимпийцев дискриминацией

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Адвокат Филипп Берч, представляющий интересы российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) высказал мнение, что та позиция, которую занял Международный олимпийский комитет (МОК), дискриминирует атлетов.

«Я видел позицию МОК и не согласен с ней. Мы считаем, что это дискриминация. Если МОК оставит запрет в силе, то мы применим все возможные юридические меры, чтобы он был снят», — заявил Берч RT.

Он отметил, что не видит оснований для того, чтобы МОК смог оспорить решение CAS в высшем судебном органе Швейцарии.

«Напомню, что во время слушаний МОК ни Ричард Макларен, ни Григорий Родченков не выступали свидетелями. Мы же запросили их перекрёстный допрос. Их показания были услышаны, и слова Родченкова имели много несоответствий», — добавил адвокат.

Как Берч  заявил ранее, CAS своим решением подтвердил, что МОК несправедливо наказал спортсменов за то, чего они не делали.

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