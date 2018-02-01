Адвокат: CAS подтвердил, что МОК несправедливо наказал спортсменов за то, чего они не делали
«Это великая победа для 28 спортсменов. Мы работали целый год, чтобы доказать невиновность. Теперь CAS подтвердил, что они не совершали никаких антидопинговых нарушений, а МОК несправедливо наказал их за то, чего они не делали», — рассказал Берч RT.
Он отметил, что процедура ускоренного рассмотрения была использована, чтобы у спортсменов появилась возможность принять участие в предстоящей зимней Олимпиаде 2018 года.
«28 спортсменов одержали победу, и теперь не может быть причин, чтобы не пускать их на Олимпиаду», — добавил адвокат.
Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.