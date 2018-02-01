Адвокат: CAS подтвердил, что МОК несправедливо наказал спортсменов за то, чего они не делали

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Адвокат Филипп Берч, представляющий интересы российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), назвал решения коллегии арбитров по апелляциям атлетов на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах великой победой.

«Это великая победа для 28 спортсменов. Мы работали целый год, чтобы доказать невиновность. Теперь CAS подтвердил, что они не совершали никаких антидопинговых нарушений, а МОК несправедливо наказал их за то, чего они не делали», — рассказал Берч RT.

Он отметил, что процедура ускоренного рассмотрения была использована, чтобы у спортсменов появилась возможность принять участие в предстоящей зимней Олимпиаде 2018 года.

«28 спортсменов одержали  победу, и теперь не может быть причин, чтобы не пускать их на Олимпиаду», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

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