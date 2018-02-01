В ПКР сообщили, к чему может привести появление российских флагов на Паралимпиаде-2018

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, какими санкциями в отношении российских спортсменов грозит появление флагов России на зимней Паралимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Это вопрос не Международного паралимпийского комитета, а оргкомитета и корейской полиции, которая будет жёстко отслеживать этот момент. Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или члены российской делегации, то может быть отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов», — заявил Рожков на пресс-конференции.

Ранее глава ПКР прокомментировал допуск российских спортсменов к Паралимпиаде.