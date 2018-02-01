Глава ПКР прокомментировал допуск российских спортсменов на Паралимпиаду

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что организация не выполнила только два из 67 критериев, которые необходимы для восстановления в правах в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Мы выполнили все критерии, кроме двух, результатом чего стал допуск российских спортсменов на Паралимпийские игры. Относиться к этому можно по-разному. Мы понимаем, что это далеко от полноценного участия, поскольку только половина спортсменов от тех, на кого можно было бы рассчитывать, будут на соревнованиях. Несмотря на это, данное решение было принято из того, что мы шаг за шагом должны исправлять ситуацию», — заявил Лукин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что исполком ПКР утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года.