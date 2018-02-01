Потапова проиграла первой ракетке мира Возняцки на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Потапова в двух сетах уступила датчанке Каролине Возняцки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча продолжалась 1 час 7  минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу первой ракетки мира.

Следующей соперницей Возняцки станет другая представительница России — Дарья Касаткина.

Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru