Потапова проиграла первой ракетке мира Возняцки на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Потапова в двух сетах уступила датчанке Каролине Возняцки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу первой ракетки мира.

Следующей соперницей Возняцки станет другая представительница России — Дарья Касаткина.

Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге.