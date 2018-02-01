Потапова проиграла первой ракетке мира Возняцки на турнире WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Анастасия Потапова в двух сетах уступила датчанке Каролине Возняцки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу первой ракетки мира.
Следующей соперницей Возняцки станет другая представительница России — Дарья Касаткина.
Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге.
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