Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

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Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Катержине Синяковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 6:7, 5:7 в пользу чешской теннисистки.

Следующей соперницей Синяковой станет француженка Кристина Младенович.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

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