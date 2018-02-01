Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Катержине Синяковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 6:7, 5:7 в пользу чешской теннисистки.
Следующей соперницей Синяковой станет француженка Кристина Младенович.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
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