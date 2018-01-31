Российская теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

В матче второго раунда соревнований хозяйка кортов в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Санкт-Петербурге станет либо россиянка Анастасия Потапова, либо представительница Дании Каролин Возняцки.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила своей соотечественнице Екатерине Макаровой на турнире в Санкт-Петербурге.