Российская теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

В матче второго раунда соревнований хозяйка кортов в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Санкт-Петербурге станет либо россиянка Анастасия Потапова, либо представительница Дании Каролин Возняцки.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила своей соотечественнице Екатерине Макаровой на турнире в Санкт-Петербурге.

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