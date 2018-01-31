Павлюченкова проиграла Макаровой в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

В матче первого раунда соревнований Павлюченкова, получившая от организаторов шестой номер посева, в двух сетах уступила своей соотечественнице Екатерине Макаровой со счётом 4:6, 4:6.

Следующей соперницей Макаровой на турнире в Санкт-Петербурге станет представительница Чехии Катержина Синякова.

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.