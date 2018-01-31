Российская теннисистка Звонарёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

В поединке второго круга соревнований Звонарёва в двух сетах уступила представительнице Латвии Елене Остапенко, получившей от организаторов второй номер посева, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Ранее был объявлен состав женской сборной России по теннису на матч Кубка Федерации со Словакией.

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