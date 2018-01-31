Объявлен состав женской сборной России по теннису на матч Кубка Федерации со Словакией

Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав женской сборной страны на матч первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Словакии, который состоится 10—11 февраля в Братиславе.

Как сообщает официальный сайт организации, в состав российской команды вошли Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова подтвердила, что не планирует выступать за сборную России в Кубке Федерации в 2018 году.