Объявлен состав женской сборной России по теннису на матч Кубка Федерации со Словакией

Короткая ссылка
Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав женской сборной страны на матч первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Словакии, который состоится 10—11 февраля в Братиславе.

Как сообщает официальный сайт организации, в состав российской команды вошли Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова подтвердила, что не планирует выступать за сборную России в Кубке Федерации в 2018 году.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru