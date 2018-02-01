Опубликовано видео с реакцией российской спортсменки на решение CAS

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Реакция российской лыжницы Натальи Матвеевой на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), удовлетворившего её апелляцию на решение Международного олимпийского комитета, попала на видео.

На опубликованном Федерацией лыжных гонок России ролике спортсменка прыгает в снегу и победно вскидывает руки.

Ранее Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским спортсменам.

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