Опубликовано видео с реакцией российской спортсменки на решение CAS

Реакция российской лыжницы Натальи Матвеевой на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), удовлетворившего её апелляцию на решение Международного олимпийского комитета, попала на видео.

На опубликованном Федерацией лыжных гонок России ролике спортсменка прыгает в снегу и победно вскидывает руки. Публикация от @russianskiteam Фев 1, 2018 at 1:38 PST Ранее Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским спортсменам.