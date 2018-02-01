Баскетболист НБА Гриффин узнал об обмене из Twitter

Форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин поделился впечатлениями от обмена из «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я был шокирован новостью об обмене. Это слово подходит лучше всего, чтобы описать моё состояние. Баскетбол в НБА — это бизнес, и решения принимают не игроки», — цитирует Гриффина ESPN.

Баскетболист признался, что узнал об обмене из социальных сетей.

«Я только хотел бы, чтобы меня предварительно известили об этом. Узнать о своём переходе от посторонних людей в Twitter было неприятно. Но, в конце концов, я хочу играть за ту команду, которой я нужен. И потому рад оказаться в «Детройте», — добавил Гриффин.

Ранее защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден установил уникальное достижение в матче регулярного чемпионата.