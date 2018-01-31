Игрок НБА установил уникальное достижение в матче регулярного чемпионата
Встреча завершилась со счётом 114:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл из 60 очков, 11 передач и 10 подборов. Харден установил клубный рекорд по количеству очков, набранных за один матч. Предыдущее достижение принадлежало Кэлвину Мёрфи, который набрал 57 очков в матче в марте 1978 года.
#Rockets Win!— Houston Rockets (@HoustonRockets) 31 января 2018 г.
Franchise Record Night for @JHarden13! ⤵️
60 POINTS / 11 ASSISTS/ 10 REBOUNDS! pic.twitter.com/plWgX4YhuL
Впервые в истории НБА один баскетболист сделал трипл-дабл при такой высокой результативности.
В текущем сезоне Харден является лидером по среднему количеству набранных за игру очков и занимает третье место по числу передач.
Ранее Харден повторил рекорд Майкла Джордана 1989 года.