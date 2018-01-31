Игрок НБА установил уникальное достижение в матче регулярного чемпионата

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«Хьюстон Рокетс» на своей площадке победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 114:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл из 60 очков, 11 передач и 10 подборов. Харден установил клубный рекорд по количеству очков, набранных за один матч. Предыдущее достижение принадлежало Кэлвину Мёрфи, который набрал 57 очков в матче в марте 1978 года. 

Впервые в истории НБА один баскетболист сделал трипл-дабл при такой высокой результативности.

В текущем сезоне Харден является лидером по среднему количеству набранных за игру очков и занимает третье место по числу передач.

Ранее Харден повторил рекорд Майкла Джордана 1989 года.


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