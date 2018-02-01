WADA выявило уязвимость контейнеров для допинг-проб, предназначенных для ОИ-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров нового образца для допинг-проб на Играх в Пхёнчхане.

После проверки было установлено, что контейнеры компании Berlinger, предназначенные для ОИ-2018, можно легко вскрыть без использования специальных инструментов, сообщается на официальном сайте WADA.

WADA порекомендовало МОК отказаться от новой версии контейнеров и заменить их на более раннюю модель, предназначенную для Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что компания Berlinger уже согласилась возобновить производство контейнеров более раннего образца.

Ранее WADA прокомментировало информацию о массовом применении допинга на ЧМ-2011 по лёгкой атлетике.