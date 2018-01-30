WADA прокомментировало информацию о массовом применении допинга на ЧМ-2011 по лёгкой атлетике

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о массовом применении допинга участниками чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года, которое было выявлено в ходе анонимного опроса, проведённого группой исследователей.

«Исследование Тюбингенского университета представляет собой лишь единичный пример сбора информации, осуществлённого с целью оценить степень распространённости допинга в спорте, которая ляжет в основу дальнейшей работы WADA. В 2017 году была создана рабочая группа по выявлению распространённости допинга. Её участники уже дважды собирались, чтобы дать оценку вышеупомянутому и другим исследованиям и получить общее представление о степени распространённости допинга. Работа этой группы является одним из ключевых приоритетов WADA на 2017—2018 года», — сообщили RT в пресс-службе WADA.

В агентстве отметили, что традиционное тестирование — лишь один из способов, с помощью которых антидопинговые организации выявляют нарушения: с целью повысить эффективность борьбы против применения допинга в спорте во благо чистых спортсменов WADA разрабатывает дополнительные стратегические решения, такие как биологический паспорт спортсмена, а также усиление методов работы по сбору сведений и ведению расследований.

«Материалы исследования станут полезным подспорьем для разработки инструментария по оценке степени распространённости допинга в спорте. Получив более совершенное представление о масштабах этой проблемы, мы сможем с большей точностью оценивать успешность программ по выявлению, сдерживанию и предотвращению применения допинга», — подытожили в WADA.

Подробнее об исследовании, выявившем массовое применение допинга на ЧМ-2011 по лёгкой атлетике, — в материале RT.

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