Тренер российских саночников: если случаи употребления допинга и были, они должны быть доказаны

Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о том, что не сомневается в чистоте своих подопечных накануне зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Все топовые российские спортсмены находятся под неустанным надзором. И он был в том числе и накануне Олимпиады в Сочи. Если говорить о нашем виде спорта, то во время этапов Кубка мира мы всегда проходили необходимые процедуры допинг-контроля», — рассказал тренер в беседе с корреспондентом RT.

По словам Чудинова, со стороны любого спортсмена было бы странно допустить нарушение антидопинговых правил за неделю до начала Игр.

«Это ничего не даст. Тем более, каждый атлет знает свои способности. У нас есть своего рода линейка результатов, из которой видно, что никаких заоблачных скачков не происходит. Соответственно, делать что-то подобное — значит, просто дискредитировать себя и целую команду. Я в это не верю. Если какие-то нарушения имели место быть, они должны быть доказаны, а виновники — понести наказание. Только таким должен быть спорт, это честная игра. Иначе это уже не спорт, а что-то другое», — добавил он.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) назвали ошибкой приглашение Чудинова на Олимпиаду-2018.