Российская кёрлингистка Моисеева: будем с гордостью сражаться за свою страну на Олимпиаде-2018

Российская кёрлингистка Виктория Моисеева рассказала, в каком настроении она и другие члены отечественной команды готовятся к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы отправляемся на 10-дневный сбор, поэтому чувства слегка подавленные — сравнении с тем, какими бы они могли быть, если бы мы сейчас летели на Олимпийские игры. И это хорошо, потому что мы сумеем справиться со своими эмоциями, пока будем там. И когда прилетим на Игры, у нас будет ещё четыре дня для того, чтобы успокоиться и подойти в оптимальном состоянии к соревнованиям. Летим туда как на праздник. Любой спортсмен мечтает выступить на Играх, но сейчас для нас это немного другая Олимпиада. Но мы всё равно будем сражаться с гордостью за свою страну в Южной Корее», — рассказала спортсменка в беседе с корреспондентом RT.

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Также Моисеева отметила, что считает несправедливыми санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении многих ведущих российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018.

«К сожалению, нет доказательств вины ребят, поэтому обидно за них. Они вкладывали всю свою душу в занятия любимым делом, а им за несколько недель до Олимпиады сказали, что они не смогут принять участие. Жаль, никогда не узнаем, что правда, а что ложь», — добавила она.

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Ранее сообщалось, что первые российские спортсмены отправились в Южную Корею для участия в Олимпиаде.