Дортикос: мне нечего сказать Гассиеву, в субботу мы поговорим с ним на ринге

Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Regular кубинец Юниер Дортикос после открытой тренировки рассказал о своей подготовке к полуфинальному поединку Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с обладателем чемпионского пояса Международной боксёрской ассоциации (IBF) в первом тяжёлом весе россиянином Муратом Гассиевым.

«Не думаю, что 3 февраля станет последним днём, когда я владею титулом. Если бы вы видели меня во время подготовки, то были бы впечатлены. Я готов на 100%», — сказал Дортикос.

Он отметил, что не знает, сколько раундов ему придётся провести в поединке с Гассиевым.

«Может, один, может, два, а может, и три», — пошутил спортсмен.

Дортикос заявил, что уважает Гассиева, но рассматривает его как одного из тех, кого ему нужно победить.

«В субботу вы увидите, что я сделаю. Несколько минут до боя я думаю только о том, что иду биться и побеждать», — добавил спортсмен.

Кубинец отметил, что ему нечего сказал Гассиеву перед боем.

«Мы с ним поговорим на ринге в субботу, когда будем драться. Это и будет наш разговор», — заявил Дортикос.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

Ранее Гассиев признался, что у него есть только одно суеверие.