Дортикос: мне нечего сказать Гассиеву, в субботу мы поговорим с ним на ринге
«Не думаю, что 3 февраля станет последним днём, когда я владею титулом. Если бы вы видели меня во время подготовки, то были бы впечатлены. Я готов на 100%», — сказал Дортикос.
Он отметил, что не знает, сколько раундов ему придётся провести в поединке с Гассиевым.
«Может, один, может, два, а может, и три», — пошутил спортсмен.
Дортикос заявил, что уважает Гассиева, но рассматривает его как одного из тех, кого ему нужно победить.
«В субботу вы увидите, что я сделаю. Несколько минут до боя я думаю только о том, что иду биться и побеждать», — добавил спортсмен.
Кубинец отметил, что ему нечего сказал Гассиеву перед боем.
«Мы с ним поговорим на ринге в субботу, когда будем драться. Это и будет наш разговор», — заявил Дортикос.
Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.
Ранее Гассиев признался, что у него есть только одно суеверие.