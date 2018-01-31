Гассиев: у меня есть только одно суеверие
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«Настроение, как всегда, отличное. Все, кто здесь собрались, довольны происходящим, и, надеюсь, третьего числа у них тоже будет повод для радости. Моя самая главная мотивация — мои болельщики, которые за меня болеют, которые приехали сюда за много километров и будут поддерживать меня», — сказал Гассиев.
Боксёр отметил, что каждый соперник по-своему силён и к каждому нужно готовиться одинаково усердно, никого нельзя недооценивать.
Гассиев заявил, что от поединка ждёт только победы, и пообещал сделать ради неё всё.
«Суеверий у меня нет, только одно: если не будешь тренироваться, то точно проиграешь», — добавил Гассиев.
Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.
Ранее Дортикос рассказал, как закончится его бой с Гассиевым.