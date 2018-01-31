Гассиев: у меня есть только одно суеверие

Обладатель чемпионского пояса Международной боксёрской ассоциации (IBF) в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал о своём настрое после открытой тренировки перед полуфинальным поединком Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Regular кубинцем Юниером Дортикосом.

«Настроение, как всегда, отличное. Все, кто здесь собрались, довольны происходящим, и, надеюсь, третьего числа у них тоже будет повод для радости. Моя самая главная мотивация — мои болельщики, которые за меня болеют, которые приехали сюда за много километров и будут поддерживать меня», — сказал Гассиев.

Боксёр отметил, что каждый соперник по-своему силён и к каждому нужно готовиться одинаково усердно, никого нельзя недооценивать.

Гассиев заявил, что от поединка ждёт только победы, и пообещал сделать ради неё всё.

«Суеверий у меня нет, только одно: если не будешь тренироваться, то точно проиграешь», — добавил Гассиев.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее Дортикос рассказал, как закончится его бой с Гассиевым.