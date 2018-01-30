Дортикос рассказал, как закончится его бой с Гассиевым

Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Regular кубинец Юниер Дортикос поделился мнением о своём сопернике по полуфинальному поединку Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), обладателе чемпионского пояса Международной боксёрской ассоциации (IBF) в первом тяжёлом весе россиянине Мурате Гассиеве.

«Я не могу назвать его сильные стороны. Думаю только о том, чтобы максимально подготовиться к бою и нокаутировать Гассиева. Не знаю, в каком раунде это будет, но закончится бой именно так», — сказал Дортикос.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее Гассиев рассказал, кто будет фаворитом финала WBSS в случае его победы над Дортикосом.