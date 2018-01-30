Гассиев рассказал, кто будет фаворитом финала WBSS в случае его победы над Дортикосом

Обладатель чемпионского пояса Международной боксёрской ассоциации (IBF) в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал о подготовке к полуфинальному поединку Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Regular кубинцем Юниером Дортикосом и высказался относительно фаворита в решающем поединке.

«Ничего кардинально в подготовке не поменялось, старались подобрать спарринг-партнёров, максимально подходящих по стилю к Дортикосу. Полностью, конечно, этого добиться не удалось. Готовились к 12-раундовому бою. Отрабатывали различные комбинации, надеюсь, во время боя их удастся использовать. Дортикос — непобеждённый чемпион мира, этим всё сказано. Очень пластичный и терпеливый. У него за плечами большая любительская школа бокса. Думаю, для нас обоих это будет очень тяжёлый бой», — сказал Гассиев в беседе с корреспондентом RT.

Россиянин отметил, что ему удалось посмотреть поединок между Усиком и Бриедосом. Он заявил, что оба спортсмена показали замечательный уровень бокса.

«В тяжёлом весе ты не можешь кого-то откровенно приписывать к фаворитам. Всё решает один удар. Я не отношусь к тем, кто делает прогнозы. Я просто выхожу и делаю своё дело. Для начала мне нужно победить Дортикоса. Потом мы с тренером разработаем план на бой и будем готовиться», — сказал Гассиев.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее Гассиев поделился ожиданиями от поединка полуфинала WBSS с Дортикосом.