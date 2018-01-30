Гассиев поделился ожиданиями от поединка полуфинала WBSS с Дортикосом

Обладатель чемпионского пояса IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Regular кубинцем Юниером Дортикосом.

«Я занимаюсь боксом девять лет, являюсь чемпионом мира. Понимаю своё положение и хочу выиграть, волнения у меня нет. Передо мной стоит такой же человек — две руки, две ноги. Здесь нет трусов. Если ты такой — иди и играй в шашки. Я постараюсь победить, но если проиграю, значит, это был не мой день. Мы ждём этого боя, чтобы выйти и начать бить друг друга изо всех сил», — сказал Гассиев в беседе с корреспондентом RT.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлёв рассказал об организации боя Гассиева с Дортикосом.