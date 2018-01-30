Кремлёв рассказал об организации боя Гассиева с Дортикосом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал об организации полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

«Если бы этот бой не прошёл в России, было бы стыдно. Гассиев является боксёром №1 в России. Мы приложили все усилия для его организации», — сказал Кремлёв в интервью RT.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что боксёр Власов проведёт бой за серебряный титул чемпиона мира с Дуродолой.