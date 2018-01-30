Боксёр Власов проведёт бой за серебряный титул чемпиона мира с Дуродолой
Россиянин Максим Власов проведёт бой за серебряный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) против представителя Нигерии Оланреванджу Дуродолы.
Об этом сообщает ТАСС.
Поединок состоится 3 февраля в Сочи.
Главным событием дня станет полуфинальное противостояние в рамках Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Ранее тренер Эдуард Кравцов заявил, что перенесённые Дортикосом нокауты сыграют на руку Гассиеву.
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