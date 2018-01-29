Тренер Кравцов считает, что перенесённые нокауты Дортикоса будут в пользу Гассиева

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Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между кубинцем Юниером Дортикосом и россиянином Муратом Гассиевым.

«Я видел своими собственными глазами, как Дортикос был нокаутирован на Кубе в 2005 году и его не могли привести в чувство около 20-30 минут. У него были тяжёлые нокауты, и это может сказаться в пользу Мурата», — сказал Кравцов в интервью RT.

Поединок 1/2 финала WBSS Гассиев — Дортикос пройдёт 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBО) россиянин Сергей Ковалёв высказал мнение, что Гассиев нокаутирует Дортикоса.

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