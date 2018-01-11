Ковалёв считает, что Гассиев нокаутирует Дортикоса в полуфинале WBSS

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBО) россиянин Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом.