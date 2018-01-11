Ковалёв считает, что Гассиев нокаутирует Дортикоса в полуфинале WBSS

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Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBО) россиянин Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом.

Думаю, Гассиев пройдёт кубинца без особых проблем. Дортикос заметно нервничает, высказывая разного рода острые заявления, это говорит о его неуверенности в исходе предстоящего боя. А у Гассиева вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да ещё и бой пройдёт на родине, все карты в руки. Думаю, что Гассиев победит досрочно — примерно в промежутке с четвёртого по восьмой раунд», — приводит слова Ковалёва пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок 1/2 финала WBSS Гассиев — Дортикос пройдёт 3 февраля 2018 года в Сочи.

Ранее сообщалось, сто Дортикос нокаутировал собственного тренера.

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