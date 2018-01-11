Ковалёв считает, что Гассиев нокаутирует Дортикоса в полуфинале WBSS
Думаю, Гассиев пройдёт кубинца без особых проблем. Дортикос заметно нервничает, высказывая разного рода острые заявления, это говорит о его неуверенности в исходе предстоящего боя. А у Гассиева вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да ещё и бой пройдёт на родине, все карты в руки. Думаю, что Гассиев победит досрочно — примерно в промежутке с четвёртого по восьмой раунд», — приводит слова Ковалёва пресс-служба Федерации бокса России.
Поединок 1/2 финала WBSS Гассиев — Дортикос пройдёт 3 февраля 2018 года в Сочи.
Ранее сообщалось, сто Дортикос нокаутировал собственного тренера.