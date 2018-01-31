Ковальчук: вся страна болеет за нас

Форвард российской команды по хоккею Илья Ковальчук удивился, как много болельщиков пришло на контрольный матч против сборной Белоруссии.

«Да. То, что болельщики пришли поддержать нас, — это очень важно для нас. Многие пишут письма, присылают плакаты с поддержкой — это очень приятно», — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью RT.

Хоккеист отметил, что болельщики присылают сообщения со своими пожеланиями сборной России.

«И на тренировочную базу в Новогорск, и через соцсети присылают свои фотографии, фотографии с детьми, пожелания. Вся страна за нас болеет, и это здорово», — сказал Ковальчук.

Ранее Ковальчук сообщил, что главный тренер сборной России Олег Знарок ещё не проводил «жёсткого» разговора насчёт правил поведения на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.