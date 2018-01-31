Хакеры Fancy Bears опубликовали переписку МОК об избежавшем дисквалификации за кокаин легкоатлете из Канады

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Хакерская группа Fancy Bears опубликовала ряд документов, посвящённых канадскому легкоатлету Шону Барберу, который избежал дисквалификации за употребление допинга.
Хакеры Fancy Bears опубликовали переписку МОК об избежавшем дисквалификации за кокаин легкоатлете из Канады
  • РИА Новости

Хакеры обнаружили переписку Международного олимпийского комитета (МОК), в которой обсуждается дело Барбера — канадского легкоатлета, который накануне летних ОИ-2016 сдал положительную допинг-пробу на кокаин, однако Канадский центр этики в спорте не стал его дисквалифицировать.

Из опубликованных документов стало известно, что президент МОК Томас Бах был недоволен этой ситуацией и назвал произошедшее «вмешательством государства в принятие решений по допингу».

Ранее хакеры Fancy Bears опубликовали ряд документов, связанных с допингом в зимних видах спорта.

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