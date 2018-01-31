Хакеры Fancy Bears опубликовали переписку МОК об избежавшем дисквалификации за кокаин легкоатлете из Канады
- РИА Новости
Хакеры обнаружили переписку Международного олимпийского комитета (МОК), в которой обсуждается дело Барбера — канадского легкоатлета, который накануне летних ОИ-2016 сдал положительную допинг-пробу на кокаин, однако Канадский центр этики в спорте не стал его дисквалифицировать.
Из опубликованных документов стало известно, что президент МОК Томас Бах был недоволен этой ситуацией и назвал произошедшее «вмешательством государства в принятие решений по допингу».
Ранее хакеры Fancy Bears опубликовали ряд документов, связанных с допингом в зимних видах спорта.