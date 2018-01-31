Заварзина обратилась к российским болельщикам перед ОИ-2018

Российская сноубордистка Алёна Заварзина рассказала о состоянии перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Есть некоторое давление. Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас», — сказала Заварзина в интервью RT.

Она также заявила, что абстрагировалась от социальных сетей.

«Я удалила Instagram. Не захожу в соцсети, не читаю новости. Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов», — сказала Заварзина.

Ранее она рассказала о документах, которые получила от Международного олимпийского комитета на подпись перед зимними Играми 2018 года в Южной Корее.