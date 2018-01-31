Кушанашвили назвал «глупостью» отказ конькобежки Граф от участия в ОИ-2018
- Отар Кушанашвили
- globallookpress.com
- © Anton Belitsky/Russian Look
«Вы считаете, что солидарность с теми ребятами, которых не допустили к участию, есть, по Кортасару, «естественное проявление духовной элегантности», — цитирует Кушанашвили «Советский спорт».
Журналист назвал «глупостью» решение Граф.
«Я вынужден вас расстроить: ваш отказ — глупость несусветная, горячечный акт совершенно неуместного фрондерства, голая поза и ничего больше», — заявил Кушанашвили.
Ранее конькобежка Ольга Граф объяснила, почему отказалась от участия в ОИ-2018.