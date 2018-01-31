Кушанашвили назвал «глупостью» отказ конькобежки Граф от участия в ОИ-2018

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Российский журналист Отар Кушанашвили прокомментировал решение конькобежки Ольги Граф отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Кушанашвили назвал «глупостью» отказ конькобежки Граф от участия в ОИ-2018
  • Отар Кушанашвили
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky/Russian Look

«Вы считаете, что солидарность с теми ребятами, которых не допустили к участию, есть, по Кортасару, «естественное проявление духовной элегантности», — цитирует Кушанашвили «Советский спорт».

Журналист назвал «глупостью» решение Граф.

«Я вынужден вас расстроить: ваш отказ — глупость несусветная, горячечный акт совершенно неуместного фрондерства, голая поза и ничего больше», — заявил Кушанашвили.

Ранее конькобежка Ольга Граф объяснила, почему отказалась от участия в ОИ-2018.

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