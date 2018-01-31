Конькобежка Ольга Граф объяснила, почему отказалась от участия в ОИ-2018
- РИА Новости
«Мне непонятно, почему Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры наших лидеров, мировых рекордсменов Павла Кулижникова, Дениса Юскова и других конькобежцев и шорт-трекистов. Они чистые атлеты, это не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому ехать на эти Игры мне показалось неправильным», — цитирует Граф газета «Известия».
Россиянка отметила, что не призывает других российских спортсменов отказаться от выступления на ОИ-2018.
«МОК ведёт двойную игру — в организации явно не заинтересованы, чтобы российские спортсмены уехали из Кореи с медалями. При этом я не призываю других спортсменов поступать так, как я. Каждый должен принять решение самостоятельно», — добавила Граф.
Ранее она заявила, что не намерена завершать карьеру.