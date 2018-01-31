Конькобежка Ольга Граф объяснила, почему отказалась от участия в ОИ-2018

Российская конькобежка Ольга Граф объяснила, почему приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мне непонятно, почему Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры наших лидеров, мировых рекордсменов Павла Кулижникова, Дениса Юскова и других конькобежцев и шорт-трекистов. Они чистые атлеты, это не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому ехать на эти Игры мне показалось неправильным», — цитирует Граф газета «Известия».

Россиянка отметила, что не призывает других российских спортсменов отказаться от выступления на ОИ-2018.

«МОК ведёт двойную игру — в организации явно не заинтересованы, чтобы российские спортсмены уехали из Кореи с медалями. При этом я не призываю других спортсменов поступать так, как я. Каждый должен принять решение самостоятельно», — добавила Граф.

Ранее она заявила, что не намерена завершать карьеру.